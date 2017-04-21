На 23 апреля перенесено мэппинг-шоу в Пскове

11:45, 21 апреля 2017, ПАИ

Световое шоу, которое пройдёт в Пскове в рамках 43-го Фестиваля русской музыки, из-за неблагоприятных погодных условий переносится на 23 апреля. Как сообщили Псковскому агентству информации в Театрально-концертной дирекции Псковской области, шоу состоится на площадке перед кинотеатром «Октябрь» и начнется в 21:00.

Мэппинг будут проецировать на стены кинотеатра «Октябрь». Одновременно со световым шоу музыканты оркестра «Геликон» под руководством Александра Роора исполнят марши. Произведения будут звучать в логической последовательности развития русской музыки на протяжении веков.

Продолжительность действа составит 30 минут. Вход будет свободным для всех желающих.