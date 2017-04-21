Выставка загадочных музыкальных инструментов откроется в Пскове

12:56, 21 апреля 2017, ПАИ

26 апреля в 18:00 в Пскове в галерее «ЦЕХ» в рамках 43-го Фестиваля русской музыки будет представлен проект петербургского художника Андрея Кузнецова «Странная любовь к музицированию». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Экспонаты выставки – загадочные музыкальные инструменты, собранные в технике коллажа из самых неожиданных предметов. Каждый из этих арт-объектов уникален и загадочен. Это шкатулки с воспоминаниями и тайники неведомых мелодий. Воображаемая музыка, издаваемая этими инструментами, должна обладать магическим тембром, а источником её станет внутренний мир зрителя», - рассказали организаторы экспозиции.

Андрей Кузнецов (1957) – «митёк первого призыва». Рисовать он начал в 1977 году, в 1980 году познакомился с Владимиром Шагиным и стал его учеником. С 1984 года – член движения «Митьки», участник всех крупных выставочных проектов группы, с 2003 года – заведующий выставочным отделом Государственного музея «Царскосельская коллекция».

Работы Андрея Кузнецова находятся в собраниях ГРМ, Музея нонконформистского искусства, музея «Царскосельская коллекция», Национальной картинной галерее Карелии, Мурманского художественного музея, Музея современного искусства Армении, Художественного музея Лиепаи.

Выставка будет доступна для посещения до 18 мая по адресу: улица Пушкина, 13а (административное здание за Псковским театром драмы). Режим работы галереи «ЦЕХ»: с 16:00 до 19:00 ежедневно. Вход свободный.