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Политика

Переход бюджетников и пенсионеров на карты «Мир» утвердила Госдума

Госдума приняла в третьем чтении закон о поэтапном переходе бюджетников и пенсионеров на обслуживание при помощи национальной платежной системы «Мир», сообщает ТАСС.

Банки будут проводить выплаты сотрудникам госпредприятий и лицам, получающим социальную помощь из федерального бюджета или государственных внебюджетных фондов, только с помощью национальной платежной системы «Мир».

Для работников бюджетной сферы, в том числе военнослужащих, переход на национальную платежную систему будет осуществляться до 1 июля 2018 года. При этом перевод на карты "Мир" всех категорий граждан начнется с 1 июля 2017 года.

Пенсионеры перейдут на карту «Мир» до 1 июля 2020 года. Выдача и обслуживание карт для этой категории граждан будут бесплатными.

Как сообщает агентство, предложенные нормы не распространятся на бюджетников, постоянно проживающих за пределами России. Кроме того, переход на платежные карты «Мир» не предусмотрен для сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений и постоянных представительств РФ при международных организациях.

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