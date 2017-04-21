Самый быстрый интернет 4G — у «МегаФона»

12:02, 21 апреля 2017, ПАИ

По данным последнего исследования TelecomDaily, «МегаФон» лидирует и по наиболее важному для потребителей показателю — средней скорости передачи данных в сети 4G (23,8 Мбит/с), и по максимальной скорости в 4G (90 Мбит/с). Согласно результатам апрельского исследования информационно-аналитического агентства TelecomDaily, «МегаФон» опережает других операторов также по показателям максимальной скорости в сети 3G (42,8 Мбит/с), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.

Напомним, что «МегаФон» в 2012 году первым среди ведущих операторов предоставил клиентам доступ к услугам 4G в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и с тех пор уделяет особое внимание развитию сетей четвертого поколения. Расширяется зона покрытия LTE, появляются новые устройства, поддерживающие эту технологию, растет количество LTE-абонентов. Так, только за прошлый год число пользователей в LTE-сети «МегаФона» на Северо-Западе увеличилось в полтора раза. В Псков 4G сеть появилась в 2014 году, а в 2016 шагнула в область. На сегодняшний день абоненты компании «МегаФон» могут работать в сети 4G в Пскове, Великих Луках, Печорах, Пыталово, Cтругах Красных, Бежаницах, Гдове, Дно, Невеле, Новосокольниках, Опочке, Острове, Плюссе, Пушкинских Горыах, Пустошке, Себеже и Порхове.

Постепенно расширяется покрытие и увеличивается количество абонентов оператора и в сети LTE-Advanced. «МегаФон», по данным исследования TelecomDaily, является лидером по средней и максимальной скоростям в LTE-A (36,3 Мбит/с и 298,2 Мбит/с соответственно). На сегодняшний день эта перспективная технология доступна по всех районах Петербурга, а также в ряде других городов Северо-Запада, в том числе в Калининграде, Иванове, Костроме и Ярославле.

«Сети 4G переживают бурный рост, ведь потребность в высоких скоростях, увеличивается пропорционально развитию абонентского оборудования. В современном мире от скорости передачи данных зависит решение многих вопросов, эффективность бизнеса и доступность различных сервисов для большого количества населения. Сейчас можно считать «цифровым» абонентом каждого, что потребляет более 30 Мб трафика на смартфоне, а таких людей, среди наших абонентов большинство. Высокие скорости передачи данных в нашей сети — результат работы на перспективу, позволяющий во многом опережать потребности абонентов, что в итоге позволяет нам лидировать в этом направлении», — говорит директор Псковского отделения компании «МегаФон» Александр Долгих.