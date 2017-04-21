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Общество

Дороги с грунтовым покрытием будут отремонтированы в Великих Луках

Дороги с грунтовым покрытием будут отремонтированы в Великих Луках. На сайте госзакупок объявлен соответствующий аукцион, который проведут 10 мая.

Максимальная цена контракта составляет 2 млн 143 тысячи 400 рублей, средства заложены в бюджете города.

На эти деньги планируется привести в порядок улицы Запрудную, Антонова (от Коммунального проезда до улицы Камышовой), Революционную, Пограничную, Русакова (от дома № 61 до дома № 69, от дома № 77 до дома № 81), Первоцветную, Выгонную (от дома № 13а и до дома № 17а). Также ремонтные работы будут выполнены в переулках Лермонтова, Рижском, Северном, Веселом (от дома № 2 и до конца застройки), в Сопецком проезде.

Срок исполнения договора — 50 календарных дней с даты его подписания.

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