Дороги с грунтовым покрытием будут отремонтированы в Великих Луках
Дороги с грунтовым покрытием будут отремонтированы в Великих Луках. На сайте госзакупок объявлен соответствующий аукцион, который проведут 10 мая.
Максимальная цена контракта составляет 2 млн 143 тысячи 400 рублей, средства заложены в бюджете города.
На эти деньги планируется привести в порядок улицы Запрудную, Антонова (от Коммунального проезда до улицы Камышовой), Революционную, Пограничную, Русакова (от дома № 61 до дома № 69, от дома № 77 до дома № 81), Первоцветную, Выгонную (от дома № 13а и до дома № 17а). Также ремонтные работы будут выполнены в переулках Лермонтова, Рижском, Северном, Веселом (от дома № 2 и до конца застройки), в Сопецком проезде.
Срок исполнения договора — 50 календарных дней с даты его подписания.