Социальные и экономические вопросы затронут участники дебатов в Пскове

13:33, 21 апреля 2017, ПАИ

22 и 23 апреля участники дебатов в рамках предварительного голосования «Единой России» в Пскове обсудят вопросы социального и экономического блока, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия». Дебаты проводятся в рамках подготовки к процедуре предварительного голосования для последующего выдвижения от партии в Псковскую городскую Думу.

Мероприятия на первой дебатной площадке пройдут 22 апреля в средней общеобразовательной школе № 24 им. Л. И. Малякова в 11:00 и 13:00 по адресу: Псков, улица Печорская, дом 3. Темы, выбранные для дебатов - «Городская среда» и «Инфраструктура и ЖКХ». В числе участников - директор ООО «Региональный экологический проект» Владимир Афанасьев, директор МП города Пскова «Горводоканал» Константин Болотин, генеральный директор ООО «Десятка-Псков» Ирина Зайцева, специалист по связям с общественностью МП города Пскова «Горводоканал» Анна Имеретинская, пенсионерка Наталья Овчаренко, диспетчер ООО «ЖЭК №10» Елена Терентьева.

Дебаты на второй площадке состоятся в такое же время в средней общеобразовательной школе № 23 с углубленным изучением английского языка, по адресу: город Псков, улица Р. Люксембург, дом 18. Участники обсудят две темы - «Здравоохранение и демография» и «Инфраструктура и ЖКХ». На этой площадке встретятся заведующая испытательной лабораторией ООО «Эксвайер инжиниринг групп» Жанна Войнова, генеральный директор ООО «Микрорайон № 2» Дмитрий Гусаков , менеджер по закупкам ООО «Регион-Сервис» Сергей Елизаров, педагог допобразования Псковского агротехнического колледжа Жанна Иванова, генеральный директор ООО «Нордик» Илья Комиссаров, директор ООО «Экспертиза 04» Александр Николаев.

23 апреля дебаты по темам «Инфраструктура и ЖКХ» и «Экология и защита окружающей среды» на первой площадке состоятся в 11:00 и 13:00 в средней общеобразовательной школе № 9 им. А. С. Пушкина, по адресу: город Псков, улица Л. Толстого, дом 18. Участниками площадки станут директор ООО «ЕкГор» Алексей Горелов, пенсионер Валентин Иванов, представитель ООО «Дистрибьюторская компания «Альфа» Владимир Коваленко, директор ООО «Лекор-Инвест» Валерий Лесников, предприниматель Юрий Павлов.

Дебаты на второй площадке пройдут в такое же время в Доме офицеров, по адресу: городу Псков, улица Комдива Кирсанова, дом 5. Темы - «Экономика и промышленность» и «Городская среда». Среди участников этой площадки - администратор ОАО Сбербанк № 8630 Светлана Андреева, генеральный директор ООО «Евротехника» Оксана Нани, директор Северо-западного центра социологии и маркетинга Валерий Тюменцев, предприниматель Пахом Шадчин и глава города Пскова Иван Цецерский.

Отметим, что дебаты можно наблюдать в онлайн-режиме в соцсети «Одноклассники» и на сайте предварительного голосования.

С графиком проведения дебатов в Пскове, где обозначены места, время и обсуждаемые темы, можно ознакомиться на портале Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

На сайте предварительного голосования находится регламент, положение, памятка участника и список выдвинутых кандидатов. Также на портале можно найти свой участок для голосования - запущена функция «Найди свой участок». Теперь любой посетитель сайта в регионах, где проходит предварительное голосование, может узнать адрес своего счётного участка, указав адрес регистрации. По окончанию регистрационной кампании помимо адреса счётного участка избиратель с помощью данной функции сможет также изучить весь список зарегистрированных кандидатов и определить для себя, за кого он отдаст свой голос 28 мая.

Напомним, что в Пскове 27 апреля «Единая Россия» завершает приём документов для участия в предварительном голосовании, которое пройдет 28 мая. Выборы в Псковскую городскую Думу состоятся 10 сентября.