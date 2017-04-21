Информировать население о показаниях радиационного фона предложил Дмитрий Шахов

12:30, 21 апреля 2017, ПАИ

Информировать население о показаниях радиационного фона, загрязнении окружающей среды и воздуха предложил Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. Эту инициативу он озвучил в ходе рабочей встречи с губернатором Андреем Турчаком, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

«Хотел бы вас попросить дать соответствующее поручение должностным лицам администрации области восстановить хорошую практику прошлого века, 90-ых годов, когда средства массовой информации размещали у себя специальную колонку, которая касалась не только температуры воздуха в том или ином регионе или давления, но и показаний радиационного фона и загрязнения окружающей среды, воздуха. Это данные общеизвестные, но хотелось бы, чтобы власти сконцентрировались на этом, чтобы люди видели», - сказал омбудсмен.

«Может быть, на зданиях наших учреждений разместить?» - поддержал идею глава региона. Однако Дмитрий Шахов ответил, что это отдельный вопрос: «Сейчас некоторые организации начинают вывешивать электронные мониторинги. Если администрация области посодействует, чтобы в каждом муниципалитете, хотя бы на здании администрации, такое панно появилось, было бы здорово».

Андрей Турчак назвал это предложение интересным.