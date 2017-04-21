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Политика

Доверие к избранной власти показали выборы-2016 в Псковской области, уверен Дмитрий Шахов

Выборы 2016 года в Псковской области показали доверие к той власти, которая избрана, заявил уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов в ходе рабочей встречи с губернатором Андреем Турчаком. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Дмитрий Шахов отметил, что в регионе была очень серьезная избирательная кампания, которая показала и отношение власти к этой ситуации, и общественно-политическое влияние населения на эти процессы. По его словам, мониторинг, который осуществлял уполномоченный по правам человека, - это достаточно эффективная работа вместе с Избирательной комиссией Псковской области.

Омбудсмен подчеркнул, что под руководством областного избиркома выборы прошли на достаточно высоком уровне. «Мое личное впечатление: по открытости эта кампания была похожа на кампанию начала 90-х годов, что позволило населению сделать осознанный выбор. Я считаю, что по сравнению с другими регионами (мы с коллегами обменялись информацией) в этой части у нас в области было все открыто, основательно. Каждая политическая партия все, что хотела, сказала», - сказал Дмитрий Шахов.

Он также добавил, что у Международной миссии ОБСЕ не возникло никаких претензий по проведению выборных кампаний в Псковской области.

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