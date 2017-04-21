Привязать индексацию зарплат к уровню инфляции планируется в Псковской области в 2018 году

12:57, 21 апреля 2017, ПАИ

В 2018 году в Псковской области предполагается вернуться к схеме индексации заработной платы работников бюджетной сферы непосредственно на тот процент инфляции, который устанавливается ежегодно Министерством финансов и Министерством экономики. По прогнозу, это порядка четырех процентов, заявил губернатор Псковской области Андрей Турчак в ходе рабочей встречи с уполномоченным по правам человека в Псковской области Дмитрием Шаховым. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Андрей Турчак напомнил, что данный вопрос был вынесен на площадку трехсторонней комиссии с профсоюзами. «Я думаю, что площадка доказала свою эффективность, и, по крайней мере, в трехлетнем бюджетном цикле, который мы приняли, мы этот формат менять не будем», - заверил глава региона. Он отметил, что на последней встрече с профсоюзами было принято решение об индексации уже в этом году заработной платы на 2%.

Дмитрий Шахов поддержал идею областных властей вернуть в региональные законы нормативные предписания о том, что должна осуществляться индексация заработных плат и социальных пособий. «Это и решение Конституционного суда, которое говорит, что мы живем в социально-рыночном хозяйстве, и у нас есть инфляция. Но вопрос «сколько?» — это уже компетенция администрации, областного Собрания депутатов, профсоюзов, работодателей, потому что это все это — договорные отношения. Но граждане должны знать о том, что их доходы в случае изменения экономической ситуации в стране подлежат оценке власти и, возможно, индексации», - подчеркнул Дмитрий Шахов.

Обсуждая с губернатором социальные и экономические права граждан, омбудсмен сказал, что есть факты, когда зарплата не выплачивается работникам по несколько месяцев. «Это существенный удар по правам граждан. Знаю, что администрация области эту ситуацию мониторит и принимает решения в пределах своей компетенции», - отметил он.

Андрей Турчак заметил, что в 70% случаев предприятия являются банкротами.

«Да, я потому и говорю, что к власти претензий нет. Здесь, все-таки, частный бизнес», - согласился Дмитрий Шахов.

«Вопрос в том, что на большинстве этих банкротных предприятий уже запущено конкурсное производство, и нужно ждать реализации имущества», - продолжил губернатор.

Уполномоченный заявил, что старается взять ситуацию на контроль. Но, по его словам, один из конкурсных управляющих в прошлом году вел себя не достаточно правильным образом и был за нарушения запроса уполномоченного оштрафован на пять тысяч рублей. «Потому что граждане как раз обращались: «Где наши зарплаты? Как реализуется имущество?» У нас такой информации не было. Мы два раза обратились. Человек не выполнил запрос. Пришлось привлечь его к материальной ответственности», - пояснил Дмитрий Шахов.

Андрей Турчак добавил, что есть возможность обратиться в СРО с вопросом лишения лицензии.

«Совершенно правильно. Вот сейчас мы к этому вопросу и подойдем. Мы переговорили с арбитражным судом, что такие управляющие больше не будут заниматься делом, раз такие вещи есть», - заключил обмудсмен.