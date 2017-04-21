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Общество

Под Псковом построят мусороперерабатывающий завод

До конца 2017 года региональные власти намерены решить проблему псковской свалки, давно уже исчерпавшей свой ресурс. Губернатор Псковской области Андрей Турчак в ходе рабочей встречи с уполномоченным по правам человека в Псковской области Дмитрием Шаховым рассказал, что для этого планируется разместить  в границах Пскова или Псковского района мусороперерабатывающий завод, который будет работать в привязке к существующим в муниципалитетах полигонам для твердых бытовых отходов, которым присвоят статус межрайонных. После переработки на заводе на эти полигоны будет отправляться в брикетированном виде подлежащие захоронению отходы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Мы понимаем, что это не дань моде, и не дань исключительно Году экологии, который объявлен, а это реальная жизненная необходимость. До конца 2017 года эта тема должна быть решена. Мы должны определиться: это будет 3-4-5 существующих лицензированных полигонов с нормальной системой безопасности, контролем доступа, учетом захоронения. И эта схема должна заработать», - пояснил губернатор Псковской области. «Вы знаете, что принята региональная схема обращениями с отходами, в которой как раз указаны все существующие лицензированные полигоны с дебетом, который позволяет делать 8-10-летний «горизонт». К этой схеме будет привязано окончательное решение», - добавил Андрей Турчак.

В свою очередь, омбудсмен подтвердил готовность к совместной деятельности с точки зрения разъяснительных мероприятий для граждан.

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