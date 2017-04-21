На нарушения социальных и личных прав граждан чаще всего жалуются псковскому омбудсмену

13:17, 21 апреля 2017, ПАИ

В 2016 году по сравнению с 2015-м число обращений к уполномоченному по правам человека в Псковской области Дмитрию Шахову выросло на 34%. Об этом он сообщил на встрече с губернатором Андреем Турчаком, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Дмитрий Шахов отметил, что рост числа обращений, с одной стороны, говорит о доверии к институту уполномоченного, а с другой стороны, о том, что граждане сомневаются в некоторых решениях органов власти и хотят, чтобы омбудсмен проверил, не нарушены ли их права и свободы.

«Обращаются туда, где действительно есть доверие. Если бы не было доверия и разрешения этих ситуаций, то просто бы не обращались», - сказал на это Андрей Турчак.

Дмитрий Шахов заверил, что старается принять любое обращение. «Есть просто конституционные обращения, в прошлом году таких было 109. В позапрошлом году их было 81. Фактически в два рабочих дня приходит одно обращение», - рассказал он. При этом заметил, что это именно обращения, которые были взяты в работу, а не консультации, когда «побеседовали, оказали правовую помощь и люди довольные ушли». «Здесь приходилось проводить расследование, запрашивать должностных лиц, о том, почему такое решение было принято, и, соответственно, проанализировав полученную информацию, мы принимали решение о том, прав гражданин или не прав, прав органы власти или не правы», - пояснил правозащитник.

Губернатор уточнил, на что чаще всего жалуются правозащитнику жители региона.

Дмитрий Шахов ответил, что большинство обращений (48%) в прошлом году касались нарушений социальных прав граждан: выплаты пенсий, пособий, их задержки, правильности расчетов.

Также, по его словам, 41% обращений – это соблюдение личных прав граждан. «К сожалению, идет очень много жалоб на работу правоохранительных органов с точки зрения волокиты с рассматриванием уголовных дел, с затягиванием сроков, - подчеркнул правозащитник. - Тем не менее, мы отмечаем, что в последние годы рост преступности у нас резко снизился, а раскрываемость таких тяжких преступлений, как убийство, изнасилование, нанесение тяжких телесных повреждений, растет. Это говорит о том, что полиция работает в этой части эффективно. Но все, что касается личного имущества граждан — краж, краж автомобилей, поджогов — к сожалению, проблемы есть. Это волнует граждан, они обращаются, потому что дела, бывает, затягиваются на 4–5 лет. Это, конечно, не здорово». Дмитрий Шахов пообещал обсудить этот вопрос с руководителем областного УВД и добавил, что сейчас на подписании находится соглашение между омбудсменом и Управлением.

Кроме того, уполномоченный проинформировал губернатора о нескольких конкретных делах по нарушению прав граждан. В одном случае речь шла о переселении граждан по программе расселения ветхого и аварийного жилья. «Мы дошли до того, что были вынуждены защищать права граждан, в том числе, через суд», - заявил он.

Андрей Турчак уточнил, в каком муниципалитете проводилось разбирательство. «Это город Псков, - ответил Дмитрий Шахов. - Муниципальные власти должны как-то более объективно подходить к нуждам псковичей и разъяснять им их права, в том числе, возможности переселения либо за территорию города Пскова, либо получения жилья в пределах муниципального образования».

Он пояснил, что граждане были довольны качеством жилья, но переживали, что выбудут из очереди на улучшение жилищных условия в Пскове, поскольку их переселили за пределы города. «Гражданин в любом случае улучшает свои жилищные условия, он переезжает из барака в новостройку. Но, если есть какой-то фактор заинтересованности, нужно с этим разбираться», - сказал губернатор.

«Многие граждане, которые переезжают из того же дома, которые не очередники, претензий не имеют. Говорят спасибо, потому что, действительно, хорошие новостройки, хорошие дома, площадь больше, чем занималась. Просто граждане боятся, что завтра их с очереди снимут», - добавил омбудсмен.

«Будем мониторить». – пообещал глава региона.