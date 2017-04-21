О правилах ввоза товаров растительного происхождения напоминает Псковская таможня

15:18, 21 апреля 2017, ПАИ

Псковская таможня и Управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям обращает внимание, что в весенний период увеличивается пресечение попыток ввоза физическими лицами товаров, подлежащих фитосанитарному контролю, без разрешительных документов. В связи с этим сотрудники таможни напоминают о правилах ввоза растительного происхождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Физическое лицо в ручной клади или багаже без представления фитосанитарного сертификата может ввезти на таможенную территорию продукцию растительного происхождения при условии, что ее вес не превышает 5 кг и данная продукция не является посадочным или семенным материалом или картофелем.

Цветы в горшках с торфом, саженцы, продовольственный картофель, семенной и посадочный материал, а также иная продукция растительного происхождения, вес которой превышает 5 кг, должны перемещаться физическими лицами с предоставлением фитосанитарного сертификата. При ввозе указанных товаров необходимо задекларировать их в письменной форме.

Пытаясь осуществить ввоз товаров, в отношении которых применяются запреты или ограничения без разрешительных документов (фитосанитарного сертификата), а также, не осуществляя их таможенное декларирование в письменной форме, граждане совершают административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 16.2, ст.16.3 КоАП России.