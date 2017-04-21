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Общество

Незаконный ввоз более 15 тысяч крышек от кофе Nescafe пресекли на Псковской таможне

Сотрудники Псковской таможни пресекли незаконный ввоз партии из 15 400 крышек от кофе Nescafe. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

На таможенном посту декларировался товар «полимерные укупорочные средства для пищевой промышленности». В представленных документах были заявлены пластмассовые крышки для закупорки банок с указанием товарного знака XUZHOU. В ходе таможенного досмотра было установлено, что на товаре нанесен другой товарный знак. Товарный знак в виде кофейного зерна, имеющий принадлежность к товарному знаку Nescafe, присутствовал на всей декларируемой партии товара.

Представитель правообладателя ООО «Нестле Россия» направил заявление в адрес таможни о нарушении исключительных прав правообладателя с указанием признаков контрафактности.

Сотрудники Псковской таможни возбудили уголовное дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.10 КоАП России (незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)).

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