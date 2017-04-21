Незаконный ввоз более 15 тысяч крышек от кофе Nescafe пресекли на Псковской таможне

14:36, 21 апреля 2017, ПАИ

Сотрудники Псковской таможни пресекли незаконный ввоз партии из 15 400 крышек от кофе Nescafe. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

На таможенном посту декларировался товар «полимерные укупорочные средства для пищевой промышленности». В представленных документах были заявлены пластмассовые крышки для закупорки банок с указанием товарного знака XUZHOU. В ходе таможенного досмотра было установлено, что на товаре нанесен другой товарный знак. Товарный знак в виде кофейного зерна, имеющий принадлежность к товарному знаку Nescafe, присутствовал на всей декларируемой партии товара.

Представитель правообладателя ООО «Нестле Россия» направил заявление в адрес таможни о нарушении исключительных прав правообладателя с указанием признаков контрафактности.

Сотрудники Псковской таможни возбудили уголовное дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.10 КоАП России (незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)).