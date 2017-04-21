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Общество

Иван Цецерский подарил детям припой и паяльный флюс

Глава города Пскова Иван Цецерский посетил досуговый научно-технический центр «Юный техник». Организация работает с 2015 года, за это время ее воспитанниками стали около 150 ребят в возрасте от 6 до 17 лет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Подростки занимаются авиа- и судомоделированием, робототехникой, конструкторами, учатся работе с компьютером.

Директор центра Владимир Колпаков рассказал Ивану Цецерскому, что основной целью работы центра является привлечение детей к инженерно-техническому творчеству и науке. Воспитанники со своими работами участвуют в различных фестивалях и конкурсах. Иван Цецерский пообщался с ребятами из команды «Торнадо 2.0», занявшими 3-е место на состязаниях по робототехнике «Планета роботов» в Великом Новгороде.

Глава Пскова подарил мальчикам памятные подарки, похвалил за успехи и пожелал удачи в выбранном увлечении, которое может стать и профессией: «Усидчивость и старание, основанные на любознательности и интересе к определенной сфере, формируют в человеке будущих профессионалов. Уверен, из вас могут вырасти хорошие инженеры».

Также Иван Цецерский осмотрел помещения центра, поинтересовался его оснащением. Главе Пскова показали в работе 3D-принтер, на котором здесь печатают детали для конструирования и сувениры для благотворителей. Как пояснили руководители центра, получается практически точная копия: «Мы готовы изготовить и большое число таких сувениров, например, в подарок родителям погибших ребят, но нет заказа».

В завершение встречи Иван Цецерский пожелал центру успехов и подарил припой и паяльный флюс. Главу города заверили, что они сразу «пойдут в работу».

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