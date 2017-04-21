Урок профориентации провели энергетики Псковской ГРЭС для дедовичских выпускников

14:45, 21 апреля 2017, ПАИ

20 апреля энергетики Псковской ГРЭС пришли к старшеклассникам Дедовичской средней школы №1. Как сообщили Псковскому агентству информации в организаторы встречи, разговор о профессиях, востребованных в энергетике, провели его выпускник этой же школы, заместитель начальника цеха по ремонту цеха тепловой автоматики и измерений Евгений Ефимов и ведущий специалист отдела подбора и развития персонала Олеся Сергеева.

Началось общение с короткого экскурса в историю Псковской ГРЭС в форме викторины. На большинство вопросов выпускники дали правильные ответы, - помогли экскурсии, с которыми они бывали на станции. Также разговор шёл о том, что электростанция работает в составе солидной энергетической компании ОГК-2.

В заключение Олеся Сергеева обратила внимание выпускников на введенные профессиональные стандарты, и на то, как важно в новых условиях правильно определиться с выбором профессии, учебным заведением.

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«Кстати, почти треть коллектива Псковской ГРЭС - это выпускники школ района, - заметила она, рассказала об учебных заведениях, в которых получали образование работники ПГРЭС, и пожелала выпускникам успехов.

Евгений Ефимов рассказал, как после вертолетного училища пришёл в политех, как связал свою жизнь с Псковской ГРЭС и чего успел добиться. Он отметил, что на электростанции успешно работают и другие выпускники первой школы, в том числе Андрей Никандров - старший начальник смены электростанции, Геннадий Куделькин – инженер 1 категории ПТО, Игорь Афанасьев – начальник смены ЭЦ, Константин Афанасьев – инженер 1 категории СОТС.

«Встреча получилась. Юноши и девушки ещё раз задумались о выборе профессии, о самом сложном и важном решении на пороге окончания школы. Возможно, кто-то из них придет работать в энергетику», - отметили организаторы встречи. Кроме того, с помощью корпоративной газеты Псковской ГРЭС «Генерация» старшеклассники получили информацию о других электростанциях, входящих в состав ПАО «ОГК-2», разгадали кроссворд на тему Года экологии.