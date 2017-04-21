Николай Цветков: Уровень демократии в стране определяет местное самоуправление

14:27, 21 апреля 2017, ПАИ

Председатель Избирательной комиссии Псковской области, член-корреспондент Российской муниципальной академии Николай Цветков от имени регионального избиркома поздравил глав, депутатов, муниципальных служащих и ветеранов местного самоуправления с профессиональным праздником, который отмечается 21 апреля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в избиркоме.

Николай Цветков отметил, что местное самоуправление - это важный государственный институт, развитие которого определяет уровень демократии и гражданского общества в стране. Он сказал, что в органах МСУ Псковской области работают целеустремленные, профессиональные люди, готовые ответственно исполнять свои обязанности, и пожелал им, чтобы здоровье и хорошее настроение стало залогом успешной, плодотворной работы на благо жителей региона.

Председатель избиркома напомнил, что в этом году в единый день голосования пройдут масштабные муниципальные выборы. «Мы будем избирать депутатов районных собраний и городских Дум в 24 районах области, а также 7 глав муниципалитетов. Это очень ответственные избирательные кампании, ведь местное самоуправление - это самая близкая к людям власть, которая отвечает за социальное и экономическое благополучие жителей. Именно к местной власти, народным избранникам обращаются люди со своими насущными трудностями и заботами», - подчеркнул Николай Цветков.

Он также добавил, что с каждым годом местное самоуправление в тесном взаимодействии с государственными органами власти укрепляет свои позиции и повышает авторитет, а избирательная система Псковской области всегда гарантирует права граждан избирать и быть избранными в органы государственной власти и местного самоуправления.

Напомним, с 2003 по 2009 годы Николай Цветков возглавлял областной комитет по региональной политике и местному самоуправлению.