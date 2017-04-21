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Общество

Школьник из Псковского района, вышедший в финал национального водного конкурса, отправится в «Артек»

Школьник из Псковского района, вышедший в финал Российского национального юниорского водного конкурса-2017, отправится в международный детский центр «Артек» в Крыму. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областном центре развития одарённых детей и юношества

Конкурс проводился Институтом консалтинга экологических проектов под эгидой Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

В финал национального конкурса вышел победитель регионального этапа, ученик 9 класса Писковской средней школы Илья Тимофеев с проектом «Изучение химического состава водоемов на территории национального парка «Себежский». Проект выполнен в июле 2016 года в краеведческой экспедиции «Истоки» под руководством кандидата химических наук, доцента кафедры «Техносферная безопасность» ПсковГУ Ларисы Никольской.

Участники финала соревновались в творческом подходе к изучению проблем воды во время экологической игры «Моя вода», в викторине «Вода России», конкурсе команд на лучший водоохранный знак «Осторожно, вода!»

Награждение финалистов состоялось в актовом зале Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Илья Тимофеев среди десяти лучших финалистов конкурса награжден путевкой на экологическую смену в детский оздоровительный центр «Артек» (28 мая – 17 июня 2017 года).

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