Любители шансона соберутся в псковской библиотеке 23 апреля

14:13, 21 апреля 2017, ПАИ

23 апреля в 14:00 в отделе литературы по культуре и искусству Псковской областной библиотеки (улица Профсоюзная, 2) состоится заседание клуба любителей виниловых пластинок «Эдисон», посвященное русскому шансону. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

Модератор клуба Алексей Моркин расскажет об истории жанра, участники встречи послушают пластинки с песнями Аркадия Северного, Владимира Асмолова, Александра Новикова, Виталия Крестовского, Николая Резанова с ансамблем «Братья Жемчужные», а также записи из коллекции участника клуба филофонистов Вячеслава.

«В наше время жанры городской романс, блатная песня, эмигрантская и даже авторская песня объединены под одним термином - русский шансон, хотя такое определение противоречиво и далеко не всеми принимается. Истоком городского романса, как музыкального жанра, многие называют более «высокий» русский романс второй половины XIX века», - рассказали организаторы встречи.

Так, основной темой композиций жанра городского романса служат истории лирического героя о самом себе и о несчастной любви. Популяризаторами жанра в России были Александр Вертинский, Изабелла Юрьева, Вадим Козин. Одним из известных исполнителей русской эмигрантской песни является Вилли Токарев. В 80-х годах он записал на своем лейбле около двадцати альбомов. Аркадий Северный (Звездин) вместе с Рудольфом Фуксом и компанией других коллекционеров-подпольщиков организовали домашнюю запись под ансамбль, в их репертуаре были и блатные песни. Затем он записал множество домашних концертов, состоящих не только из блатных песен, но и из уличной лирики, романсов, студенческих, и прочих «неподцензурных» песен.

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