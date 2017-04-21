Зарезавшую мужа великолучанку нашли спустя полгода

14:14, 21 апреля 2017, ПАИ

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки задержали местную жительницу, обвиняемую в совершении особо тяжкого преступления. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в ноябре 2016 года в Великих Луках на улице Лазавицкой в ходе распития спиртного и возникшей ссоры безработная 32-летняя горожанка порезала своего мужа. В результате проникающего ножевого ранения он скончался в больнице.

Данное преступление полиция раскрыла по «горячим следам», однако женщина скрылась от суда и следствия. Гражданку объявили в федеральный розыск. В результате проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали ее в Великих Луках. В настоящее время она находится в следственном изоляторе.