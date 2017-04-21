«Зодчий Псков» рубит цены на дома

15:08, 21 апреля 2017, ПАИ

Компания «Зодчий Псков» в преддверии строительного сезона снижает цены на готовые дома из клееного бруса и каркасные коттеджи, бани и хозпостройки. Скидки до 30% предоставляются при заключении договора с 20 по 30 апреля.

«Зодчий Псков» уже 6 лет работает официальным дилером крупной российской компании «Зодчий». За это время фирма возвела в Псковской области более 1000 домов и бань под ключ - от небольших дачных строений до элитных коттеджей из красивого, прочного и почти не подверженного усадке клеёного бруса. При этом такие дома у «Зодчего» всего на 15-20% дороже каркасных аналогов.

Домокомлекты изготавливаются на заводе, где специалисты строго контролируют качество всех элементов. Это позволяет возводить дома на готовом фундаменте за короткое время и гарантирует высокое качество сборки.

Компания предлагает на выбор десятки готовых проектов, при этом клиенты могут корректировать все этапы строительства и отделки. Образцы домов можно увидеть на выставке по адресу: Псков, улица Железнодорожная, 43. Там же можно узнать обо всех скидках и спецпредложениях компании, о технологиях, применяемых при производстве и строительстве, и выбрать проект под конкретный бюджет.

«Зодчий Псков» работает в том числе с материнским капиталом и военной ипотекой.

Телефон для справок: (8112) 600-581. Каталог проектов: www.600581.ru