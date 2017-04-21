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Общество

Бесплатные экскурсии организовали в Пскове в Международный день памятников

Псковский кремль и исторический центр Пскова стали местами проведения целого ряда мероприятий, посвященных Международному дню памятников и исторических мест, которые прошли при поддержке и с участием Управления культуры администрации Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Учащиеся 5-7 классов городских школ Пскова приняли участие в общегородском школьном квесте «Открой свой Псков», организатором которого выступила туристическая фирма «Славянский тур». Победителями стали ребята из сборной команды «Персты Довмонта»: учащиеся школы №2 и Гуманитарного лицея №15.

Также студенты 3-го курса исторического факультета ПсковГУ приняли участие в просветительском проекте «Пасхальный квест» по православным святыням древнего города. На каждой из пяти станций (Довмонтов город, памятник княгини Ольги,  храм Николы со Усохи, храм Василия на Горке и храм Анастасии Римлянки) участникам предлагались самые  разнообразные задания - от заполнения пропущенных слов в тексте до таких оригинальных, как игра «в классики с отгадыванием вопросов по истории и святыням храма Анастасии Римлянки».

Кроме того, студенты 1-го курса факультета естественных наук, медицинского и психологического образования ПсковГУ провели акцию «А знаете ли вы?». Вечером волонтеры, выпускники курсов экскурсоводов провели бесплатные экскурсии по Кремлю и набережным Псковы для псковичей и гостей города.

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