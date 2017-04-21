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Общество

Псковские пенсионеры сразятся в компьютерном многоборье

В Псковской области заканчивается региональный этап VII Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального Пенсионного фонда, 24 апреля пройдет областной конкурс «Сосед мудрого возраста».

В чемпионате примут участие выпускники курсов компьютерной грамотности в рамках социального проекта регионального отделения «Союза пенсионеров России» «Компьютерное просвещение – старшему поколению» и «Университет третьего возраста». В числе участников – мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет. Конкурсные мероприятия состоятся во всех районных управлениях Пенсионного фонда, а также в региональном Отделении ПФР, где будут соревноваться конкурсанты из Пскова и Псковского района.

Особенностью состязаний будет то, что они пройдут в формате «онлайн». Находясь в районах, пожилые граждане будут дистанционно выполнять задания, присланные по электронной почте. Определены две номинации - начинающий пользователь и уверенный.

Как пояснили организаторы конкурса, основной целью состязаний является популяризация среди граждан пожилого возраста движения по овладению компьютерными технологиями и продвижение возможности получения государственных и муниципальных услуг через Интернет. Победители регионального этапа представят Псковскую область в финале VII Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров, который пройдет 25-27 мая в Санкт-Петербурге.

Областной конкурс состоится 24 апреля с 14:30 до 16:30 в конференц-зале Отделения ПФР по Псковской области по адресу: Псков, улица Петровская, 53.

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