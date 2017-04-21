Профессию сборщика изделий из древесины освоили осуждённые исправительной колонии в Великих Луках

15:05, 21 апреля 2017, ПАИ

В филиале образовательного учреждения, расположенном на территории исправительной колонии № 5 в Великих Луках, осуждённые сдали экзамен по профессии «сборщик изделий из древесины». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

23 обучающихся успешно прошли итоговую аттестацию и получили свидетельства установленного образца. Девяти обучающимся присвоен повышенный третий квалификационный разряд.

Курс обучения длился четыре месяца. За это время осужденные под руководством мастеров производственного обучения осваивали тонкости выбранной профессии и совершенствовали свои знания и навыки в области деревообработки, технологиях сборки мебели, работы со специализированными инструментами.

В состав экзаменационной комиссии вошли начальник Центра трудовой адаптации ИК-5, директор, педагоги образовательного учреждения. Экзаменаторы оценивали не только знание теоретического материала, но и умение применять его на практике.