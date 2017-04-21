0
16:22
Программа празднования в Пскове 72-й годовщины Великой Победы
14:49
Бесплатные экскурсии организовали в Пскове в Международный день памятников
14:04
Мужчина на кухне – СПЕЦВЫПУСК к Празднику пирога: Барканник, губник и накрёпок (ФОТО, ВИДЕО)
17:05
Первые в космосе, но вторые в кинематографе
11:18
В Пскове начался этногастрономический форум «Вкус без границ»
15:48
Реконструкторов и лошадей на «Ледовом побоище» в этом году будет больше
21:40
290 миллионов получит Псковская область на работы по сохранению 12 памятников
Еще новости
Культура

43-й Фестиваль русской музыки откроется сегодня в Пскове

21 апреля, в Большом концертном зале Псковской областной филармонии состоится открытие 43-го Фестиваля русской музыки им. М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Стартует мероприятие с гала-концерта с участием симфонического оркестра филармонии и сводного хора Псковской области. Музыканты подготовили две премьеры. В их исполнении впервые прозвучат кантаты «Памяти Пушкина» М. М. Ипполитова-Иванова и «Курские песни» Г. В. Свиридова.

В субботу, 22 апреля, артисты Камерного музыкального театра «Санктъ-Петербургъ Опера» представят зрителям лирическую оперу в двух действиях Родиона Щедрина «Не только любовь».

В этом году организаторы решили расширить аудиторию фестиваля, и, помимо классики, на нем будут представлены другие направления музыкального искусства. 23 апреля на сцене БКЗ филармонии выступит российская рок-группа из Новосибирска «Калинов-мост» с программой «Тридесятое царство». 26 апреля, в заключительный день фестиваля, состоится выступление популярного российского певца Александра Малинина.

Также с 24 по 26 апреля в музеях-усадьбах М. П. Мусоргского (Куньинский район) и Н. А. Римского-Корсакова (Плюсский район) с шестью концертами выступит дуэт аккордеонистов из Липецкой области.

Помимо концертных выступлений в рамках фестиваля пройдет мастер-класс для учащихся и преподавателей народных отделений колледжа искусств, детских школ искусств и детских музыкальных школ региона. Его проведут российские музыканты Андрей Котов и Сергей Старостин. 24 апреля на большой сцене Псковского академического театра драмы артисты выступят с музыкальной программой на классических и этнических инструментах «Душеполезные песни на каждый день».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Программа празднования в Пскове 72-й годовщины Великой Победы
21 апреля 2017
Программа празднования в Пскове 72-й годовщины Великой Победы
Бесплатные экскурсии организовали в Пскове в Международный день памятников
21 апреля 2017
Бесплатные экскурсии организовали в Пскове в Международный день памятников
В Пскове начался этногастрономический форум «Вкус без границ»
20 апреля 2017
В Пскове начался этногастрономический форум «Вкус без границ» 1
Реконструкторов и лошадей на «Ледовом побоище» в этом году будет больше
19 апреля 2017
Реконструкторов и лошадей на «Ледовом побоище» в этом году будет больше
290 миллионов получит Псковская область на работы по сохранению 12 памятников
18 апреля 2017
290 миллионов получит Псковская область на работы по сохранению 12 памятников
Монументальное полотно «Ведут псов-рыцарей во Псков» представили в музее-заповеднике
18 апреля 2017
Монументальное полотно «Ведут псов-рыцарей во Псков» представили в музее-заповеднике 4
Митингом у памятника Александру Невскому на горе Соколихе отметили в Пскове День воинской славы (ВИДЕО)
18 апреля 2017
Митингом у памятника Александру Невскому на горе Соколихе отметили в Пскове День воинской славы (ВИДЕО)
Минкультуры вложит 9,5 млн в сохранение фресок Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря
18 апреля 2017
Минкультуры вложит 9,5 млн в сохранение фресок Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря

Идет загрузка...