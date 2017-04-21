43-й Фестиваль русской музыки откроется сегодня в Пскове

14:56, 21 апреля 2017, ПАИ

21 апреля, в Большом концертном зале Псковской областной филармонии состоится открытие 43-го Фестиваля русской музыки им. М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Стартует мероприятие с гала-концерта с участием симфонического оркестра филармонии и сводного хора Псковской области. Музыканты подготовили две премьеры. В их исполнении впервые прозвучат кантаты «Памяти Пушкина» М. М. Ипполитова-Иванова и «Курские песни» Г. В. Свиридова.

В субботу, 22 апреля, артисты Камерного музыкального театра «Санктъ-Петербургъ Опера» представят зрителям лирическую оперу в двух действиях Родиона Щедрина «Не только любовь».

В этом году организаторы решили расширить аудиторию фестиваля, и, помимо классики, на нем будут представлены другие направления музыкального искусства. 23 апреля на сцене БКЗ филармонии выступит российская рок-группа из Новосибирска «Калинов-мост» с программой «Тридесятое царство». 26 апреля, в заключительный день фестиваля, состоится выступление популярного российского певца Александра Малинина.

Также с 24 по 26 апреля в музеях-усадьбах М. П. Мусоргского (Куньинский район) и Н. А. Римского-Корсакова (Плюсский район) с шестью концертами выступит дуэт аккордеонистов из Липецкой области.

Помимо концертных выступлений в рамках фестиваля пройдет мастер-класс для учащихся и преподавателей народных отделений колледжа искусств, детских школ искусств и детских музыкальных школ региона. Его проведут российские музыканты Андрей Котов и Сергей Старостин. 24 апреля на большой сцене Псковского академического театра драмы артисты выступят с музыкальной программой на классических и этнических инструментах «Душеполезные песни на каждый день».