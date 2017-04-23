Служить по контракту разрешили со средним профессиональным образованием

14:42, 23 апреля 2017, ПАИ

Госдума в пятницу приняла в третьем, окончательном, чтении правительственный закон, позволяющий служить по контракту мужчинам, имеющим среднее профессиональное образование, передает «Интерфакс».

Согласно закону, право заключать контракт о прохождении военной службы имеют военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, получившие до призыва среднее профессиональное образование и поступающие на службу в Вооруженные Силы РФ, войска национальной гвардии РФ, МЧС, Службу внешней разведки РФ и органы государственной охраны.

Кроме того, служить по контракту смогут граждане мужского пола, не пребывающие в запасе, получившие среднее профессиональное образование и поступающие на службу в Вооруженные Силы РФ, войска национальной гвардии РФ, МЧС, Службу внешней разведки РФ и органы государственной охраны.

В настоящее время поступить на военную службу по контракту без прохождения военной службы по призыву могут только мужчины, не пребывающие в запасе и военнослужащие по призыву, имеющие высшее образование.