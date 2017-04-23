0
17:01
До 11 градусов тепла и небольшие осадки обещают псковичам в понедельник
14:54
Псковский боксер Артур Акавов одержал победу в рейтинговом бою в Аризоне
13:22
Выставка «Гулливер в Мультиверсе» открылась в Центральной библиотеке Пскова
10:59
Концерт группы «Калинов мост» состоится сегодня в Пскове
09:15
Всемирный День английского языка отмечается сегодня
12:41
Ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов» обойдётся в 40 млрд рублей
10:59
На набережной реки Псковы начался Праздник псковского пирога (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Общество

Служить по контракту разрешили со средним профессиональным образованием

Госдума в пятницу приняла в третьем, окончательном, чтении правительственный закон, позволяющий служить по контракту мужчинам, имеющим среднее профессиональное образование, передает «Интерфакс».

Согласно закону, право заключать контракт о прохождении военной службы имеют военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, получившие до призыва среднее профессиональное образование и поступающие на службу в Вооруженные Силы РФ, войска национальной гвардии РФ, МЧС, Службу внешней разведки РФ и органы государственной охраны.

Кроме того, служить по контракту смогут граждане мужского пола, не пребывающие в запасе, получившие среднее профессиональное образование и поступающие на службу в Вооруженные Силы РФ, войска национальной гвардии РФ, МЧС, Службу внешней разведки РФ и органы государственной охраны.

В настоящее время поступить на военную службу по контракту без прохождения военной службы по призыву могут только мужчины, не пребывающие в запасе и военнослужащие по призыву, имеющие высшее образование.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

До 11 градусов тепла и небольшие осадки обещают псковичам в понедельник
23 апреля 2017
До 11 градусов тепла и небольшие осадки обещают псковичам в понедельник
Псковский боксер Артур Акавов одержал победу в рейтинговом бою в Аризоне
23 апреля 2017
Псковский боксер Артур Акавов одержал победу в рейтинговом бою в Аризоне 1
Выставка «Гулливер в Мультиверсе» открылась в Центральной библиотеке Пскова
23 апреля 2017
Выставка «Гулливер в Мультиверсе» открылась в Центральной библиотеке Пскова 6
Концерт группы «Калинов мост» состоится сегодня в Пскове
23 апреля 2017
Концерт группы «Калинов мост» состоится сегодня в Пскове
Всемирный День английского языка отмечается сегодня
23 апреля 2017
Всемирный День английского языка отмечается сегодня
Ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов» обойдётся в 40 млрд рублей
22 апреля 2017
Ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов» обойдётся в 40 млрд рублей
На набережной реки Псковы начался Праздник псковского пирога (ФОТОРЕПОРТАЖ)
22 апреля 2017
На набережной реки Псковы начался Праздник псковского пирога (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Праздник псковского пирога отмечают горожане 22 апреля
22 апреля 2017
Праздник псковского пирога отмечают горожане 22 апреля 4

Идет загрузка...