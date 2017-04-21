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Общество

Госслужащие очистят от мусора зелёные зоны в Пскове

Сотрудники аппарата администрации и органов исполнительной власти области примут участие в ежегодном весеннем месячнике по благоустройству и санитарной уборке города Пскова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, на субботники госслужащие выйдут 22 и 29 апреля.

Они очистят от мусора зеленые зоны вдоль берега реки Великой, в окрестностях Снетогорского монастыря и за торгово-развлекательным комплексом «Акваполис».

К уборке городских территорий в Пскове присоединятся сотрудники городской администрации и муниципальных предприятий.

Аналогичные традиционные экологические акции пройдут в муниципальных районах Псковской области.

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