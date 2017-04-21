Опубликована уточненная программа VI Молодежного Пасхального фестиваля

15:12, 21 апреля 2017, ПАИ

В заключительный день Светлой седмицы, 23 апреля, псковичей приглашают принять участие в Пасхальном празднике. Мероприятие состоится в экспоцентре на стадионе «Машинстроитель». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Молодёжного центра Пскова.

В рамках праздника состоится конкурс на лучший пасхальный кулич. Псковичи попробуют угощение и отдадут свой голос лучшему, после подсчета голосов определятся три победителя, которые получат сертификаты на бесплатное посещение спа на двоих.

В этом году на фестивале организуют сбор средств для Веры Семеновой. Девушка после родов впала в кому, но затем пришла в себя, однако потеряла память. Ей передадут часть своей выручки мастера, которые будут работать на фестивале, кроме того, со специальными ящиками для пожертвований на мероприятии будут ходить волонтеры.

Программа праздника:

12:00 - Начало работы торговых рядов, лучный тир, таверна, фотолокация и выставка, площадка «Доброго Пскова». Интерактивное выступление от клуба элитного собаководства;

13:00 - открытие, выступление казачьего хора храма Александра Невского;

13:30 - научное шоу «Открывашка» с программой «Сухая вода света»;

14:00 - народные забавы от фольклорных коллективов «Уграда» и «Скоморошина»;

15:00 - конкурс на лучший пасхальный кулич;

16:00 - праздничный концерт.