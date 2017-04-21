0
16:22
Программа празднования в Пскове 72-й годовщины Великой Победы
15:54
«Ростелеком» повысил качество ТВ-изображения для абонентов в Псковской области
14:49
Бесплатные экскурсии организовали в Пскове в Международный день памятников
14:04
Мужчина на кухне – СПЕЦВЫПУСК к Празднику пирога: Барканник, губник и накрёпок (ФОТО, ВИДЕО)
13:08
Уголовное дело грозит сотруднику псковского Росреестра, зарегистрировавшему на нового собственника оспариваемую квартиру в ЖК «Европа»
12:10
Уважения псковичей пожелал работникам органов местного самоуправления Виктор Антонов
11:34
«Налоговые каникулы» предполагается ввести для псковских садоводств
Еще новости
Общество

Опубликована уточненная программа VI Молодежного Пасхального фестиваля

В заключительный день Светлой седмицы, 23 апреля, псковичей приглашают принять участие в Пасхальном празднике. Мероприятие состоится в экспоцентре на стадионе «Машинстроитель». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Молодёжного центра Пскова.

В рамках праздника состоится конкурс на лучший пасхальный кулич. Псковичи попробуют угощение и отдадут свой голос лучшему, после подсчета голосов определятся три победителя, которые получат сертификаты на бесплатное посещение спа на двоих.

В этом году на фестивале организуют сбор средств для Веры Семеновой. Девушка после родов впала в кому, но затем пришла в себя, однако потеряла память. Ей передадут часть своей выручки мастера, которые будут работать на фестивале, кроме того, со специальными ящиками для пожертвований на мероприятии будут ходить волонтеры.

Программа праздника:

12:00 - Начало работы торговых рядов, лучный тир, таверна, фотолокация и выставка, площадка «Доброго Пскова». Интерактивное выступление от клуба элитного собаководства;

13:00 - открытие, выступление казачьего хора храма Александра Невского;

13:30 - научное шоу «Открывашка» с программой «Сухая вода света»;

14:00 - народные забавы от фольклорных коллективов «Уграда» и «Скоморошина»;

15:00 - конкурс на лучший пасхальный кулич;

16:00 - праздничный концерт.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Программа празднования в Пскове 72-й годовщины Великой Победы
21 апреля 2017
Программа празднования в Пскове 72-й годовщины Великой Победы
«Ростелеком» повысил качество ТВ-изображения для абонентов в Псковской области
21 апреля 2017
«Ростелеком» повысил качество ТВ-изображения для абонентов в Псковской области
Бесплатные экскурсии организовали в Пскове в Международный день памятников
21 апреля 2017
Бесплатные экскурсии организовали в Пскове в Международный день памятников
Уголовное дело грозит сотруднику псковского Росреестра, зарегистрировавшему на нового собственника оспариваемую квартиру в ЖК «Европа»
21 апреля 2017
Уголовное дело грозит сотруднику псковского Росреестра, зарегистрировавшему на нового собственника оспариваемую квартиру в ЖК «Европа» 1
Уважения псковичей пожелал работникам органов местного самоуправления Виктор Антонов
21 апреля 2017
Уважения псковичей пожелал работникам органов местного самоуправления Виктор Антонов
«Налоговые каникулы» предполагается ввести для псковских садоводств
21 апреля 2017
«Налоговые каникулы» предполагается ввести для псковских садоводств
Субсидии на благоустройство распределены между муниципалитетами Псковской области
21 апреля 2017
Субсидии на благоустройство распределены между муниципалитетами Псковской области
День местного самоуправления отмечается 21 апреля в России
21 апреля 2017
День местного самоуправления отмечается 21 апреля в России

Идет загрузка...