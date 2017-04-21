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Культура

Чтения «Цветы, любовь, деревня, праздность» открылись в Пушкинском заповеднике

Традиционную конференцию из проекта «Библиотека в музее» открыли 21 апреля в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Как сообщила корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, тема чтений-2017 – «Цветы, любовь, деревня, праздность».

Книги по цветоводству, растениеводству и сельскому хозяйству были в каждой усадьбе, даже если её владелец не собирал библиотеку и не читал художественную, историческую или какую-либо другую литературу..

В программе чтений – пленарное заседание (доклады и сообщения, их обсуждение) и заседание, предполагающее подведение итогов конференции и назначенное на завтра, 22 апреля. Кроме того, её участники побывают в старинном купеческом селе Велье и примут участие в интерактивной программе «В гостиной истинно дворянской…»

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