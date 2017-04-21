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Общество

О способах избавления от игровой зависимости узнали псковские школьники

В Псковской общеобразовательной школе-интернате прошла встреча в рамках межведомственной оперативно-профилактической операции «Дети России-2017». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в мероприятии приняли участие сотрудник Управления по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД Александр Иванов и член Общественного совета при управлении Андрей Афанасьев.

Общественник призвал школьников учиться безопасному общению в Интернете, рассказал, что такое игровая зависимость и как от нее избавиться. «Как показывает практика, выложенные в Сети информации, фотографии, неосторожные высказывания  нередко могут доставить человеку в дальнейшем немало серьезных проблем», - отметили в УМВД.

Особое внимание выступающий уделил фактам распространения в социальных сетях информации, подпадающей под санкции статьи 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» Уголовного кодекса Российской Федерации. Он отметил, что за деяния подобного рода предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Андрей Афанасьев привел конкретные примеры применения санкций данной статьи на практике.

Пользователям Интернета рекомендовано строго контролировать информацию, которой они обмениваются для того, чтобы не стать случайными распространителями запрещенных законом материалов. Следует также быть очень внимательными при вступлении в различные группы в социальных сетях, где может распространяться информация экстремистской и террористической направленности.

Александр Иванов также предложил собравшимся презентацию на тему «О противодействии наркоугрозе среди молодежи». Речь шла, в частности, о губительном воздействии курительных смесей на организм человека и его психику. Представитель полиции остановился также на правовых, медицинских и социальных аспектах употребления наркотических средств и психотропных веществ.  

В завершение гости ответили на вопросы учащихся.

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