Выпуск слушателей курсов профподготовки состоялся в псковском филиале академии ФСИН

15:27, 21 апреля 2017, ПАИ

В Псковском филиале академии ФСИН состоялся выпуск слушателей курсов первоначальной профессиональной подготовки рядового и младшего начальствующего состава территориальных органов ФСИН России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

За месяц обучения в псковском филиале академии слушатели изучили не только учебные дисциплины, связанные с профессиональной деятельностью сотрудников уголовно-исполнительной системы, но и основы физической, строевой и огневой подготовки, психолого-педагогической деятельности, делопроизводства и оказания первой медицинской помощи.

Все выпускники успешно сдали экзамены по изученным дисциплинам и получили свидетельства о прохождении специальной первоначальной подготовки, которые им вручил начальник псковского филиала пкадемии ФСИН России Юрий Панин.