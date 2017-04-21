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Общество

«Ростелеком» повысил качество ТВ-изображения для абонентов в Псковской области

Во втором квартале 2017 года «Ростелеком» в Псковской области начал транслировать в рамках услуги «Интерактивное ТВ» обязательные общедоступные телеканалы* с улучшенным качеством звука и изображения. Повышение качества стало возможно благодаря изменению источника сигнала – теперь «Ростелеком» получает сигнал от ФГУП «РТРС» сразу в цифровом формате. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Изменения коснулись порядка 10 тысяч телезрителей, именно столько домохозяйств на сегодняшний день являются клиентами телевизионных услуг «Ростелекома» в Псковской области. «Ростелеком» частично модернизировал собственное станционное оборудование для трансляции. При этом абонентам телевизионных услуг не потребуется выполнять никаких действий для перехода на новый формат сигнала, менять оконечное оборудование и телевизоры также нет необходимости.

 «Ранее сигнал предоставлялся оператору в аналоговом формате, поэтому требовалась последующая оцифровка сигнала, что автоматически вело к некоторому снижению качества. Теперь же 20 обязательных общедоступных телеканалов мы получаем сразу в отличном качестве, и именно в таком качестве их могут видеть наши абоненты. Сейчас мы ведем работу по переходу на цифровой формат сигнала и в других регионах Северо-Запада. Изменение источника сигнала проведено в строгом соответствии с изменениями, внесенными в Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» и Федеральный закон «О связи», - пояснил вице-президент – директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Андрей Балаценко.

«Теперь для наших абонентов в высоком качестве доступен и региональный контент, что до сегодняшнего времени было одним из самых актуальных вопросов цифрового телевещания в последние несколько лет. Мультиплексы с местными вставками в «цифре» в свою сетку вещания мы включили сразу же, как появилась техническая возможность. Потому мы начали пропуск трафика от областного радиотелевизионного передающего центра нашим абонентам», – отметил технический директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Евгений Хуциев.

Телевидение от «Ростелекома» под торговой маркой «Интерактивное ТВ» позволяет смотреть более 220 каналов в цифровом качестве и формате HD. Пользователям предлагается широкий спектр дополнительных сервисов ТВ: запись телеэфира, остановка трансляции на паузу, функция перемотки, «Видеопрокат», сервис «Караоке» и многое другое.

Благодаря новому решению – продукту «Интерактивное ТВ 2.0» - телевизионный и видеоконтент стал доступен в любом месте, где есть интернет от любого провайдера. Приставку можно подключить беспроводным способом – через Wi-Fi (рекомендуемая скорость передачи данных от 3 Мбит/с), то есть не потребуется прокладывать дополнительные провода по квартире. Кроме того, приставку можно перевозить – она работает на всей территории страны и подстраивается под текущий часовой пояс.

*Перечень обязательных общедоступных телеканалов и последовательность позиций телеканалов первого мультиплекса, определен Указом Президента РФ от 24.06.2009 № 715 «Об общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и радиоканалах», второго мультиплекса по - результатам торгов на право осуществления эфирного цифрового наземного вещания с использованием позиций в мультиплексах на всей территории Российской Федерации и Федеральным законом от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ «О связи».

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