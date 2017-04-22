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Общество

Чистить родники советует народный календарь в день Вадима Ключника

Чистить родники советует народный календарь в день Вадима Ключника, сообщает calend.ru.

Святой Вадим, память которого отмечается в этот день, был архимандритом в Персии в IV веке. По приказу правителя Вадима с семью учениками бросили в темницу, где подвергли жестоким истязаниям. Мученики выдержали четыре месяца пыток. Согласно житию, стойкость Вадима и его учеников произвела большое впечатление на язычников, впоследствии многие из них обратились в христианство.

В день Вадима, прозванного в народе Ключником, люди ходили к источникам (ключам), чистили их и приговаривали: «Подземная водица, отмыкаем тебе пути вешние». После этого из родников брали воду, умывались ею и пили ее — считалось, что это укрепит здоровье.

Также на источниках гадали о смерти и жизни больных людей. Когда шли на ключ за водой, ни с кем не говорили, а придя, молились на все четыре стороны и спрашивали про человека: на живое или на мертвое? Если загаданному предстояла долгая жизнь — вода должна была стоять светлая, как стеклышко. Если же больного ожидала кончина — ключи могли сильно забурлить. На Вадима Ключника начинался также выгон скота на луга, где уже достаточно выросла свежая трава.

 

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