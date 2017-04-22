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Общество

22 апреля отмечается Международный день Матери-Земли

22 апреля отмечается Международный день Матери-Земли, сообщает calend.ru. Праздник установлен на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2009 году (резолюция № A/RES/63/278, ее соавторами выступили более 50 государств-членов ООН) и отмечается, начиная с 2010 года.

Председатель 63-й сессии Генеральной Ассамблеи Мигель д'Эското Брокман заявил, что провозглашение в резолюции этого Международного дня является признанием того, что Земля и ее экосистемы являются домом для людей, обеспечивают человечеству жизнь, а также подтверждением обязательств, принятых на Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 году. Поэтому для достижения справедливого баланса между экономическими, социальными и экологическими потребностями нынешнего и будущих поколений необходимо содействовать гармонии с природой и планетой Земля.

В резолюции также отмечается, что термин «Мать-Земля» общепринят во многих странах, что он отражает зависимость между планетой, её экосистемами и человеком. Предлагая всем государствам-членам ООН, международным и неправительственным организациям отмечать «Международный день Матери-Земли», Генеральная Ассамблея обращает внимание на то, что этот праздник уже ежегодно отмечается во многих странах.

Традиция отмечать 22 апреля День Земли зародилась в США в 1970 году, в 1990 году этот день стал международной акцией. В России его отмечают с 1992 года. Причём каждый год этот День посвящен определённой теме. А в 2016 году празднование Дня земли совпало с церемонией подписания Парижского соглашения по климату, которое было принято всеми 196 сторонами Рамочной конвенции ООН об изменении климата 12 декабря 2015 года в Париже. В рамках этого соглашения страны договорились совместными усилиями ограничить рост глобальной средней температуры до показателя менее 2 градусов, а с учетом серьезных последствий, стремиться к показателю 1,5 градуса.

В северном полушарии День Земли отмечается весной, а в Южном полушарии — осенью. Основной целью этой всемирной акции является привлечение внимания общества и каждого человека планеты к проблемам Земли, к проблемам ее окружающей среды.

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