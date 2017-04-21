Программа празднования в Пскове 72-й годовщины Великой Победы

16:22, 21 апреля 2017, ПАИ

Администрация Пскова утвердила План мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Так, со 2 по 5 мая в Планетарии Пскова пройдут программы «Псков в годы войны», «Космический мемориал», а также различные программы военной тематики.

В библиотеках города со 2 по 7 мая будет патриотическая акция «Эти песни и стихи придумала война», а со 2 по 10 мая - общегородская книжная выставка-просмотр «Война! Твой горький след – и в книгах, что на полках».

3 мая в 10:30 в Библиотеке микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» при поддержке Псковского Совета ветеранов пройдут чтения рассказов из книги Льва Кассиля «Твои защитники» под названием «О войне расскажут ордена». Также 3 мая в 17:00 в Выставочном зале Пскова на улице Ленина, 1 откроется выставка художника С. Ф. Бобкова (Санкт-Петербург) «Лейтенант Победы».

4 мая в 11:00 в библиотеках МАУК «ЦБС» пройдет Международная акция «Читаем детям о войне».

В 12:00 4 мая на улице Красноармейской, 25-а состоится открытие памятной мемориальной доски почетному гражданину города Пскова, ветерану Великой Отечественной войны С. М. Павлову.

Также, в библиотеке микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» пройдут уроки мужества и встречи поколений с участием ветеранов Великой Отечественной войны «Великого мужества вечный огонь».

В 15:00 на Октябрьской площади города стартует Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Псковская правда», посвященная 72-й годовщине со дня Великой Победы.

В 17:00 в Музыкально-художественном салоне ДШИ откроется выставка творческих работ, «Богатыри земли русской», посвященная ВОВ.

С 5 мая до конца мая 2017 года работают выставки работ учащихся и преподавателей Детской художественной школы города Пскова, посвященные 72-летию Великой Победы: «Они сражались за Родину!» и «Великий Май, победный Май!».

В 11:00 и в 12.30 5 мая в Пскове пройдут заупокойные литии и торжественно-траурные митинги на местах массовых захоронений воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов «Мы будем жить, не забывая!».

В 18:00 в Детской музыкальной школе № 2 имени М. П. Мусоргского пройдет концерт «Я помню, я горжусь!», посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

6 мая в 12:00 в Детском парке Пскова состоится программа, посвященная Дню Победы с участием учащейся молодежи города.

В 13:00 в Детской экологической библиотеке «Радуга» пройдут уроки мужества и встречи поколений с участием ветеранов Великой Отечественной войны - «Великого мужества вечный огонь».

Кроме того, в 15:00 в Псковском госпитале Ветеранов войн (улица Лагерная, 3) пройдет концерт-подарок вокального ансамбля выпускников прошлых лет Детской школы искусств «SHE-FON» «Я могу тебя долго ждать».

В 16:00 в этот день в Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва состоится вечер памяти «Уходили в поход партизаны, уходили в поход на врага».

В 17:00 в сквере у Дома офицеров пройдет концертно-интерактивная программа.

7 мая с 12:00 до 14:00 в Детском парке гостей порадует посвященная Дню Победы Праздничная программа с участием студентов Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова.

В 14:00 – в библиотеке микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» пройдет мастер-класс и ежегодная акция ко Дню Победы «Голубь Победы»

Также в 14:00 в Детском парке учащиеся школ города поздравят ветеранов Великой Отечественной войны.

Позже, в 16:00, в сквере на «Четырех углах» пройдет концертно-интерактивная программа. А у общественного центра микрорайона Псковкирпич концертно-интерактивная программа назначена на 12:00.

С 6 по 8 мая в 14:00 и в 18:00 в Зеленом театре состоится ретроспективный показ кинофильмов о войне и выступления «фронтовых агитбригад».

8 мая с 12:00 до 14:00 в Детском парке пройдет посвященная Дню Победы Концертная интерактивная программа с участием творческих и спортивных коллективов города.

В 16:00 на Площади Победы состоится торжественный ритуал возложения гирлянды воинской славы и цветов к памятному знаку «Псков – город воинской славы» и к Могиле Неизвестного Солдата

Кроме того, в 18:00 в Зеленом театре Пскова ансамбль «Псковский десант» 234-го десантно-штурмового полка выступит с концертной программой «С Победой вас, друзья!».

В 17:30 в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина пройдет торжественный вечер и праздничный концерт, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (вход по пригласительным билетам).

Праздничный день 9 мая откроет в 10:00 на площади Ленина Парад войск Псковского гарнизона.

В 11:00 по Октябрьскому проспекту пройдет «Парад Победителей» - торжественное шествие ветеранов Великой Отечественной войны и наследников Великой Победы, а также участников акции «Бессмертный полк».

С 11:00 до 18:00 в Псковском музее-заповеднике состоится День открытых дверей в экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны».

Кроме того, в 12:00 в Зеленом театре пройдет театрализованная тематическая программа для ветеранов Великой Отечественной войны жителей города «Наш поющий и цветущий яркий май!».

Также, с 15:00 до 17:00 в Детском парке состоится концертная программа с участием творческих коллективов Городского культурного центра и Дома офицеров.

В 18:00 в Летнем саду, на площадке у памятника А. С. Пушкину, пройдет вечер отдыха для ветеранов и старшего поколения «Моя весна – моя Победа! Выступление оркестра духовых инструментов под управлением заслуженного работника культуры РФ М. И. Литвака.

Также в 18:00 жители Пскова смогут посетить концерт-подарок детского коллектива духового оркестра «Геликон» Псковского детского дома под управлением заслуженного работника культуры РФ А. П. Роора «Даруем музыку Победы!», который пройдет на улице М. Горького, дом 23.

Кроме того, в 20:00 в Зеленом театре стартует тематическая концертная программа «Пусть всегда будет мир!».

В 23:00 программа праздника завершится фейерверком в Зеленом театре.