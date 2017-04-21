Власти Пскова поблагодарили муниципальных служащих за выдержку

16:05, 21 апреля 2017, ПАИ

21 апреля глава Пскова Иван Цецерский и глава администрации города Игорь Калашников поздравили муниципальных служащих с профессиональным праздником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Иван Цецерский передал коллегам поздравления от председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, руководителя Всероссийского совета местного самоуправления (ВСМС) Дмитрия Азарова, Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области», различных городов страны. «Уровень местной власти - это непосредственная работа с населением, особое его доверие и ответственность перед ним. Органы МСУ - фундамент вышестоящих уровней власти. От профессионализма каждого муниципального служащего зависит решение насущных задач», - сказал Иван Цецерский, поблагодарив коллег за работу.

«Сегодня мы от всего сердца благодарим вас за выдержку. В непростых экономических условиях мы выполняем поставленные перед нами задачи. Компетентность каждого муниципального служащего, умение принимать грамотные решения, самоотдача - все это позволяет сохранить стабильность и развивать город», - обратился к собравшимся глава администрации города Игорь Калашников.