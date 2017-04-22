Тест по истории Великой Отечественной войны напишут псковичи

10:36, 22 апреля 2017, ПАИ

22 апреля в Псковской области пройдет акция «Тест по истории Великой Отечественной войны». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Молодежном парламенте.

Для всех желающих протестировать свои знания, вне зависимости от пола, возраста и вероисповедания, будут бесплатно работать офлайн-площадки, также тест можно будет пройти в режиме онлайн на сайте кдгр.рф. Акция начнется в 11:00 по местному времени. Итоги тестирования подведут в мае.

Всероссийский тест по истории Великой Отечественной войны проводится при поддержке Молодежного парламента при областном Собрании депутатов, Общественной палаты региона и Псковского государственного университета.

Масштабное историческое тестирование пройдет по всей России и за рубежом, предполагается, что участие в нем примут не менее 300 тысяч человек. Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» Молодежный парламент при Государственной Думе проводит в рамках проекта «Каждый день горжусь Россией!» уже во второй раз.

Годом ранее почти 230 тысяч участников правильно ответили лишь на 60% вопросов. В этот раз задания к тесту составят ведущие ученые Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Всего участникам предложат за 30 минут ответить на 30 вопросов, которые охватят не только военные события, но и подвиги героев, жизнь тыла, освобождение от фашизма Европы.

Акция, которая за рубежом будет иметь название «Тест по истории победы над фашизмом», пройдет более чем в 30 странах. Для этого задания переведут на шесть языков.