20 лет исполнилось псковскому филиалу Петербургского государственного экономического университета

17:45, 21 апреля 2017, ПАИ

Сегодня, 21 апреля, Филиал Санкт-Петербургского государственного экономического университета в Пскове отмечает 20-летний юбилей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

От имени главы города, депутатов Псковской городской Думы, администрации Пскова и себя лично коллектив учреждения на торжестве поздравил заместитель главы муниципалитета Игорь Сиротин. Он выразил коллективу благодарность за добросовестную работу, пожелал дальнейших успехов, здоровья, благополучия и вручил приветственный адрес.

«Филиал Санкт-Петербургского государственного экономического университета за время работы в Пскове приобрёл заслуженный авторитет. Коллектив университета - настоящие профессионалы, преданные своему делу, - отмечается в тексте поздравления. - Филиал готовит специалистов для Пскова, востребованных на рынке труда. Большинство выпускников успешно трудятся в государственных структурах и коммерческих организациях на различных должностях в сфере экономики и финансов. Именно вы помогаете юным псковичам на студенческой скамье достигать успехов в учебе, воспитывают в них достойных специалистов, граждан, любящих свою страну и родной город. Примите в этот день слова искренней признательности за сложный, ответственный каждодневный труд высококвалифицированных преподавателей, которые ведут студентов вперед к победам».