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Общество

На фестивале «Ледовое побоище» у Чудского озера начался зрительский день

В деревне Самолва Гдовского района проходит 11-й Военно-исторический фестиваль «Ледовое побоище». 22 апреля фестиваль открывается для зрителей, сообщили организаторы.

В 10:50 состоится панихида по воинам дружины Князя Александра Невского в церкви Михаила Архангела в деревне Кобылье Городище, в 11:00 – торжественный митинг у той же церкви.

В это же время  начнётся репетиция реконструкции сражения с участием кавалерии, а в 13:00 в деревне Самолва можно будет увидеть саму реконструкцию: маневры, финалы пешего турнира, конный турнир. Участие в фестивале принимают члены 18 клубов из Москвы, Санкт-Петербурга, Новгорода, Московской и Псковской областей. Количество лошадей по сравнению с предыдущими фестивалями увеличено с 6-8 до 23.

В 14:30 состоится награждение победителей. 

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