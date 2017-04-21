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Общество

XIV Международный книжный форум «Русский Запад» стал рекордным по продажам книг

XIV Международный книжный форум «Русский Запад», проходивший в Пскове 18-20 апреля, стал рекордным по продажам книг. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки.

Центральным событием форума стала традиционная ярмарка полиграфической продукции, в которой участвовали 25 издательств из Москвы, Санкт-Петербурга, Псковской области и Латвии.

Издатели преподнесли Псковской областной библиотеке в дар более трехсот новых печатных изданий. Кроме того, около двух тысяч новых книг областной библиотеке подарила предприниматель Ольга Кичигина из Санкт-Петербурга в рамках автопробега «Я люблю дарить книги».

В период работы форума на площадке библиотеки прошли презентации книги; встречи с писателями Юрием Поляковым, Павлом Фокиным, Валерием Воскобойниковым; Международная конференция «Культура приграничья»; вечер памяти, посвященный творчеству поэтов С. Золотцева, Е. Морозкиной, И. Григорьева; работала детская площадка; состоялись VII Каверинские чтения и День православной книги.

На торжественном открытии форума были подведены итоги Международной акции «Дарите книги с любовью» и объявлены победители XXI областного конкурса «Псковская книга – 2016».

Напомним, что Международный книжный форум «Русский Запад» - это ежегодное культурное событие Псковского региона. Форум проводится с 2003 года.

Проект Псковской областной универсальной научной библиотеки «Международный книжный форум «Русский Запад» стал победителем регионального этапа Национальной премии в области развития событийного туризма «RussianEventAwards» 2014 года на территории Северо-Западного и Уральского федеральных округов в номинации «Лучший проект деловой направленности».

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