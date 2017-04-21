Росгвардия проводит конкурс для детей

17:35, 21 апреля 2017, ПАИ

Департамент по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества Росгвардии открывает прием заявок на участие в творческом конкурсе детского рисунка – «Моя Росгвардия». Об этом Псковскому агентств уинформации сообщили в пресс-службе Росгвардии по Псковской области.

Конкурс проводится в трёх номинациях:

1. «На лучший образ военнослужащего и сотрудника Росгвардии»;

2. «На лучший логотип (эмблему) Росгвардии»;

3. «Всегда на страже».

В каждой номинации будут определяться победители по нескольким возрастным группам в следующих категориях:

- учащиеся общеобразовательных организаций, в том числе, школ-интернатов, детских домов, кадетских училищ, классов и др.;

- воспитанники специализированных школ, творческих кружков и студий.

Возрастные группы участников: от 7 до 12 лет и от 12 до 17 лет.

К участию в конкурсе допускаются рисунки на листах формата А4 и А3, выполненные на любом материале (бумага, картон, холст и т.д.) и в любой технике рисования (масло, акварель, гуашь, пастель, цветные карандаши и т.д.), в том числе, с использованием графических редакторов.

Критериями конкурсного отбора являются: наиболее полное соответствие содержания представленных творческих работ целям и задачам конкурса; интересное раскрытие темы, творческий подход, выразительность, фантазия, тематическая содержательность, оригинальность, применение выразительных приемов; качество графики и эстетика оформления с художественной точки зрения; возраст участника.

Победители и призеры конкурса получат дипломы и сувениры.

По результатам конкурса на официальном сайте Росгвардии пройдёт выставка лучших рисунков с указанием авторов, также будет издан буклет «Росгвардия – глазами детей».

Полная информация в положении о конкурсе детского рисунка «Моя Росгвардия».

Работы можно присылать в отдел Росгвардии по Псковской области по адресу: город Псков, улица Николая Васильева дом, 77. Контактный телефон(8112) 73-43-12. Электронная почта: konkurs-rosgvard60@mail.ru