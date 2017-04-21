0
18:46
Переход бюджетников и пенсионеров на карты «Мир» утвердила Госдума
16:22
Программа празднования в Пскове 72-й годовщины Великой Победы
15:54
«Ростелеком» повысил качество ТВ-изображения для абонентов в Псковской области
14:49
Бесплатные экскурсии организовали в Пскове в Международный день памятников
14:04
Мужчина на кухне – СПЕЦВЫПУСК к Празднику пирога: Барканник, губник и накрёпок (ФОТО, ВИДЕО)
13:08
Уголовное дело грозит сотруднику псковского Росреестра, зарегистрировавшему на нового собственника оспариваемую квартиру в ЖК «Европа»
12:10
Уважения псковичей пожелал работникам органов местного самоуправления Виктор Антонов
Еще новости
Общество

Псковские велосипедисты отправились в прошлое

20 апреля от памятника Ольги стартовал новый экскурсионно-просветительский проект «В прошлое на велосипеде». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, инициаторами проекта выступили Управление культуры администрации города Пскова и велодвижение «VELOVE». Это первая организованная велоэкскурсия, маршрут которой пролегал по новым велодорожкам улицы Калинина и набережной с целью познания уникального историко-культурного наследия города.

Двадцать велосипедистов осмотрели церкви Василия на Горке, Николы со Усохи, Успения Богородицы с Полонища, познакомились с крепостными сооружениями Окольного города. Группа также получила возможность позвонить в честь Пасхальной недели в колокола церкви Покрова и Рождества Богородицы от Пролома и попробовать просвиры в церкви Иокима и Анны.

«VELOVE» планирует заняться разработкой новых велоэкскурсий.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Переход бюджетников и пенсионеров на карты «Мир» утвердила Госдума
21 апреля 2017
Переход бюджетников и пенсионеров на карты «Мир» утвердила Госдума
Программа празднования в Пскове 72-й годовщины Великой Победы
21 апреля 2017
Программа празднования в Пскове 72-й годовщины Великой Победы
«Ростелеком» повысил качество ТВ-изображения для абонентов в Псковской области
21 апреля 2017
«Ростелеком» повысил качество ТВ-изображения для абонентов в Псковской области 1
Бесплатные экскурсии организовали в Пскове в Международный день памятников
21 апреля 2017
Бесплатные экскурсии организовали в Пскове в Международный день памятников
Уголовное дело грозит сотруднику псковского Росреестра, зарегистрировавшему на нового собственника оспариваемую квартиру в ЖК «Европа»
21 апреля 2017
Уголовное дело грозит сотруднику псковского Росреестра, зарегистрировавшему на нового собственника оспариваемую квартиру в ЖК «Европа» 2
Уважения псковичей пожелал работникам органов местного самоуправления Виктор Антонов
21 апреля 2017
Уважения псковичей пожелал работникам органов местного самоуправления Виктор Антонов
«Налоговые каникулы» предполагается ввести для псковских садоводств
21 апреля 2017
«Налоговые каникулы» предполагается ввести для псковских садоводств
Субсидии на благоустройство распределены между муниципалитетами Псковской области
21 апреля 2017
Субсидии на благоустройство распределены между муниципалитетами Псковской области 1

Идет загрузка...