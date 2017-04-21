Псковские велосипедисты отправились в прошлое

16:35, 21 апреля 2017, ПАИ

20 апреля от памятника Ольги стартовал новый экскурсионно-просветительский проект «В прошлое на велосипеде». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, инициаторами проекта выступили Управление культуры администрации города Пскова и велодвижение «VELOVE». Это первая организованная велоэкскурсия, маршрут которой пролегал по новым велодорожкам улицы Калинина и набережной с целью познания уникального историко-культурного наследия города.

Двадцать велосипедистов осмотрели церкви Василия на Горке, Николы со Усохи, Успения Богородицы с Полонища, познакомились с крепостными сооружениями Окольного города. Группа также получила возможность позвонить в честь Пасхальной недели в колокола церкви Покрова и Рождества Богородицы от Пролома и попробовать просвиры в церкви Иокима и Анны.

«VELOVE» планирует заняться разработкой новых велоэкскурсий.