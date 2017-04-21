Создать горожанам настроение праздника поручено управляющим компаниям Пскова

16:27, 21 апреля 2017, ПАИ

Власти Пскова рекомендовали управляющим компаниям города подготовиться к майским праздникам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На еженедельной планерке в Управлении городского хозяйства заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов поставил задачу УК продолжить наведение порядка на своих территориях в рамках месячника по благоустройству города: «Особое внимание, как на День Весны и Труда, так и на 9 мая, должно быть уделено центральной части города. Опрятность фасадов, флаговое оформление, чистота дополнят горожанам настроение праздника».

Замглавы Пскова подчеркнул, что управляющие организации, чьи территории расположены в спальных районах и на окраинах города, не должны снижать темпа уборки и благоустройства. Он подчеркнул, что муниципальная комиссия по контролю за исполнением постановления главы города регулярно совершает выезды. Контроль будет продолжен.

Заместитель начальника Управления городского хозяйства Дмитрий Таратынов рассказал, что в рамках обеспечения безопасности коммунальщикам необходимо проверить дворовые территории на наличие заброшенных автомобилей, которые иногда стоят годами. Информацию следует сообщать в УГХ. Кроме того, УК обязаны проверить состояние запорных устройств чердаков и подвалов многоквартирных домов, пресекать проникновения в них посторонних лиц.