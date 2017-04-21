Комедию «Клинический случай» поставят на сцене Псковского театра сегодня

15:51, 22 апреля 2017, ПАИ

22 апреля в 18:00 в Псковском академическом театре драмы покажут комедию «Клинический случай», сообщили Псковскому агентству информации в Театрально-концертной дирекции.

Премьера этой постановки состоялась в ноябре 2016 года. «Комедия положений, в которой правит случай, а сюжет строится на нелепостях и стечениях обстоятельств — был и остается любимым жанром зрителей всех времен», - добавили в дирекции.

Билеты можно купить онлайн или в кассе театра.