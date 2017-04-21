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Культура

Комедию «Клинический случай» поставят на сцене Псковского театра сегодня

22 апреля в 18:00 в Псковском академическом театре драмы покажут комедию «Клинический случай», сообщили Псковскому агентству информации в Театрально-концертной дирекции.

Премьера этой постановки состоялась в ноябре 2016 года. «Комедия положений, в которой правит случай, а сюжет строится на нелепостях и стечениях обстоятельств — был и остается любимым жанром зрителей всех времен», - добавили в дирекции.

Билеты можно купить онлайн или в кассе театра.

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