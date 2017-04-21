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Общество

На великолукском путепроводе идёт сборка пролётов моста

На площадке по строительству автодорожного путепровода в Великих Луках идет сборка пролетов между опорами моста, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области со ссылкой на Госкомитет по транспорту.

На данный момент строители произвели надвижку пролетного строения левого направления на четвертую опору.

Процесс сборки сегментов металлоконструкций ведется с помощью толкающего устройства на основе гидравлических цилиндров.

Параллельно с этим на стройплощадке продолжаются работы по прокладке коммуникаций и армированию плиты перекрытия путепровода тоннельного типа.

Напомним, проект по строительству автодорожного путепровода был включен в план подготовительных мероприятий к 850-летнему юбилею Великих Лук. Окончание масштабного строительства намечено на октябрь 2018 года.

Генеральный подрядчик — строительная компания «Балтийский берег».

Великолукский путепровод призван решить главную транспортную проблему города — соединить две части города, разделенные железной дорогой. На его строительство из консолидированного бюджета выделено 2,6 млрд рублей. Работы на объекте ведутся согласно графику производства работ и в ноябре — декабре 2017 года планируется открыть рабочее движение по основному ходу путепровода (без съездов).

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