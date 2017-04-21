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В Псковском районе утонула оставленная без присмотра 2-летняя девочка

В четверг, 20 апреля, в пруду на территории деревни Грядище Псковского района утонула оставленная без присмотра 2-летняя девочка. По данному факту Псковский межрайонный следственный отдел регионального следственного управления СКР начал доследственную проверку, сообщили Псковскому агентству информации в ведомстве.

По предварительным данным, в тот вечер девочка играла возле дома с малолетними братом и сестрой. Заметив отсутствие детей возле дома, мать девочки пошла их искать. Тело ребёнка обнаружила соседка, которую мать попросила о помощи в поисках.  

В настоящее время в целях установления причины смерти пострадавшей назначено медицинское судебное исследование, выясняются условия жизни и воспитания девочки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

«Этот случай, как и трагедии прошлых лет, объединяет одно обстоятельство – ребенок оказался у водоема без присмотра взрослых! А в данном случае, еще и в компании таких же малолетних ребятишек. Хочется еще раз напомнить, что бесконтрольный подход детей к водоемам или оставление детей без присмотра у воды, может привести к таким трагическим последствиям», - отметили в следственном управлении в связи с произошедшей трагедией.

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