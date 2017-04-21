Совместную акцию по уборке несанкционированных объявлений провели УГХ и ОНФ в Пскове

19:28, 21 апреля 2017, ПАИ

Сегодня, 21 апреля, в Пскове Управление городского хозяйства (УГХ) администрации города, активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) и студенты Кооперативного техникума провели совместную акцию по уборке несанкционированных объявлений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«В Год экологии мы решили объединить усилия и снять несанкционированные объявления с деревьев. Однако, оценив обстановку, пошли дальше и очистили от рекламного незаконного спама опоры освещения. Город стал опрятнее», - рассказал активист ОНФ Сергей Елизаров. Он отметил, что инициатива борьбы с незаконными объявлениями была всячески поддержана в Управлении городского хозяйства, которое выделило двух специалистов «Службы благоустройства города», лестницу, инвентарь, мешки для мусора, транспорт для передвижения.

В результате двухчасового рейда от несанкционированной рекламы на деревьях и опорах ЛЭП были очищены улицы: Коммунальная, Петровская, Западная, Пароменская, Рижском проспекте. Собрано 18 пакетов объемом 120 литров.

В УГХ отметили, что систематическая работа по уборке несанкционированных объявлений с улиц Пскова проводится «Службой благоустройства города», ежемесячно собирается в среднем по 15-17 мешков картона и бумаги.

В Управлении поблагодарили активистов ОНФ и студентов Кооперативного техникума за совместную работу и помощь в благоустройстве города. Стороны договорились, что при необходимости акция будет повторяться.