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Общество

Движение транспорта будет ограничено на улицах Георгиевской и Детской в Пскове с 24 по 30 апреля

В связи с проведением дорожных работ в период с 24 по 30 апреля на улицах Детской и Георгиевской, а также их примыканиях к улице Советской, планируются частичные ограничения движения транспортных средств. Об этом Псковскому агентству инфомрации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Администрация Пскова просит жителей и гостей города с пониманием отнестись к возможным затруднениям дорожного движения, соблюдать требования временных дорожных знаков и заблаговременно планировать маршрут следования.

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