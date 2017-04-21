Движение транспорта будет ограничено на улицах Георгиевской и Детской в Пскове с 24 по 30 апреля

19:38, 21 апреля 2017, ПАИ

В связи с проведением дорожных работ в период с 24 по 30 апреля на улицах Детской и Георгиевской, а также их примыканиях к улице Советской, планируются частичные ограничения движения транспортных средств. Об этом Псковскому агентству инфомрации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Администрация Пскова просит жителей и гостей города с пониманием отнестись к возможным затруднениям дорожного движения, соблюдать требования временных дорожных знаков и заблаговременно планировать маршрут следования.