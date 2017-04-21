Муниципальное имущество в аренду передадут стадиону «Машиностроитель» и спортшколе «Мастер»

20:33, 21 апреля 2017, ПАИ

Сегодня, 21 апреля, состоялось заседание комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы под председательством депутата Константина Болотина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В заседании также приняли участие заместитель главы администрации Пскова Татьяна Иванова, председатель городского комитета по управлению муниципальным имуществом Лариса Морозова, главный архитектор города Сергей Кондратьев, начальник Думского отдела по правовым вопросам и нормотворческой деятельности Елена Тимашова. Были рассмотрены вопросы в рамках подготовки к 81-й сессии.

Члены комитета поддержали внесение изменений в отдельные муниципальные правовые акты Псковской городской Думы, по вопросам установления сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.

Они также утвердили местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Город Псков» и порядок оформления плановых заданий на проведение осмотров при осуществлении муниципального земельного контроля в городе. Эти документы должны быть приняты в соответствии с федеральным законодательством и направлены на повышение качества городской среды.

По словам Татьяны Ивановой, новые нормативы предусматривают расширение парковочных мест, уменьшение высоты бортового камня для маломобильных групп населения и относятся к новой застройке, реконструкции объектов капитального строительства.

Часть проектов решений касалась предоставления муниципальным бюджетным учреждениям в безвозмездное пользование или в аренду муниципального имущества, закрепленного за ними на праве оперативного управления. Так, детско-юношеской спортивной школе «Мастер» и стадиону «Машиностроитель» для ведения деятельности планируется передать муниципальное имущество в аренду.

Также на комитете депутаты обсудили вопрос предоставления нежилого здания по улице Некрасова, дом 12 для «Федерации шахмат Псковской области». Её председатель Дмитрий Шахов рассказал о том, что здание будет отреставрировано инвесторами, и псковские шахматисты получат возможность заниматься в современных и комфортных условиях. Члены комитета внесли этот вопрос в повестку ближайшей сессии без рекомендаций и с тайным голосованием.

Все рассмотренные на заседании комитета вопросы приняты за основу и в целом. Окончательное решение по ним дадут депутаты на очередной 81-й сессии Псковской городской Думы пятого созыва, которая состоится в пятницу, 28 апреля.