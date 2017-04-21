Двухлетняя девочка утонула в пруду в Псковском районе

20:03, 21 апреля 2017, ПАИ

20 апреля в правоохранительные органы Пскова поступило сообщение об обнаружении в пруду в деревне Грядище Псковского района тела 2-летней девочки с признаками асфиксии при утоплении. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Следственного Управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

По предварительным данным, в тот вечер девочка играла возле дома с малолетними братом и сестрой. Мать девочки, как только обнаружила отсутствие детей возле дома, пошла их искать. Тело девочки обнаружила соседка.

По данному факту Псковский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Псковской области проводит доследственную проверка.

В настоящее время в целях установления причины смерти пострадавшей назначено медицинское судебное исследование, а также выясняются условия жизни и воспитания девочки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.