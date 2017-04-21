Восемь лет колонии получил великолучанин за убийство товарища

20:18, 21 апреля 2017, ПАИ

54-летнего великолучанина приговорили к 8 годам и 6 месяцам колонии за убийство с особой жестокостью. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Следственном Управлении Следственного комитета РФ по Псковской области.

По данным следствия, в ночь на 27 июля 2015 года злоумышленник, поссорившись с 35-летним потерпевшим за право пользования бесхозной постройкой во дворе одного из домов по Октябрьскому проспекту в Великих Луках, нанес ему в область шеи множество ударов кулаками и ножом.

Потерпевший пролежал на дороге до утра, пока к нему не подошел сотрудник полиции, который узнал в нем своего поднадзорного, с которым шел проводить профилактическую беседу. С полученными ранениями мужчина был доставлен в больницу, однако 3 августа 2015 года скончался.

Собранные следственным отделом по городу Великие Луки следственного управления СК России по Псковской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 54-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом).